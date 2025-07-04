Balıkesir’de yangın ormana sıçradı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı.
Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.