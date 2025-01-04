Balıkesir'de yangında ölen 2 kardeş, yan yana toprağa verildi

Dereli Mahallesi 13 Sokak'ta, Coşkun Taşkın'a ait müstakil evde dün gece saat 01.00 sularında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede yayıldı.

Evde bulunan Zehra Taşkın (40) kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, evin başka bir bölümünde uyuyan baba Coşkun Taşkın (40) ve babaanne Zeliha Taşkın yangını fark edip dışarı çıktılar ancak eve tekrar giremediler. Yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangından sonra yapılan aramada Yusuf Ali Taşkın ve Yusuf Ömer Taşkın'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralanan Zehra Taşkın hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu olaylar yaşanırken, iki kardeşin son görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, anneleri Zehra Taşkın ile birlikte önceki gün markete giden Yusuf Ali'nin yiyecek ve içecek satın aldığı, Yusuf Ömer'in ise bebek arabasında oturduğu anlar görülüyor.

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Kardeşlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Dereli Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Öğle namazının ardından yapılan cenaze törenine Coşkun Taşkın, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı. Zehra Taşkın ise hastanedeki tedavisi nedeniyle cenazede yer alamadı. Yusuf Ali ve Yusuf Ömer Taşkın, gözyaşları arasında Dereli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.