Balıkesir'de yaşanan büyük depremde acı haber!

Düzenleme: Kaynak: Halk TV

Balıkesir'de yaşanan 6,1'lik depremde enkazdan çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

CHP Balıkesir İl başkanı Erden Köybaşı, Halk TV'de katıldığı canlı yayında yıkılan binanın enkazından çıkarılan vatandaşlardan 4'ünün yaralı kurtulduğunu 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

aw514833-03.jpg

Depremde hayatını kaybeden kişinin, genç oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu öğrenildi. Tumbar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağolsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim” dedi.

