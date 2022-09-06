6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altına aldığı 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:17
Takip Et

Balıkesir'de yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi

Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in turistik Sarıkız Mahallesi 1012 sokakta Ç.K.(21) yönetimindeki 10 FAB 40 plakalı kamyonet, dar sokakta geri manevra yaparken 84 yaşındaki Nurhan Köreleroğlu’na çarparak aracın altına aldı. Nurhan Köreleroğlu kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. Araç sürücüsü geri manevra yaparken yaşlı kadını görmediğini ifade etti.

Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Nurhan Köreleroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Konuyla ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Köreleroğlu’nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
1
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
2
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
3
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
4
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
5
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
6
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
7
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
﻿Bombalı eylem hazırlığındaydı. Tutuklandı
﻿Bombalı eylem hazırlığındaydı. Tutuklandı
﻿Bombalı eylem hazırlığındaydı. Tutuklandı
﻿Tehlikeli yolculuk ölüme davetiye çıkardı
﻿Tehlikeli yolculuk ölüme davetiye çıkardı
﻿Tehlikeli yolculuk ölüme davetiye çıkardı
﻿Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti
﻿Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti
﻿Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti
﻿Uzman çavuş sevgilisini öldüren Gizem’in cezası belli oldu
﻿Uzman çavuş sevgilisini öldüren Gizem’in cezası belli oldu
﻿Uzman çavuş sevgilisini öldüren Gizem’in cezası belli oldu
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
﻿ Şırnak’ta kamyon gölete uçtu şoför kayıp
﻿ Şırnak’ta kamyon gölete uçtu şoför kayıp
﻿ Şırnak’ta kamyon gölete uçtu şoför kayıp
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.