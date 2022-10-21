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Balıkesir’de zeytinlikte yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan yangına jandarmanın dikkati sayesinde hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 15:51
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Balıkesir’de zeytinlik yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Balıkesir’de zeytinlikte yangın
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Edinilen bilgiye göre, Edremit’in kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir sebep ile yangın çıktı.

Yangını bölgede devriye gezen jandarma ekipleri fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Yangına kısa sürede bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Zeytin hasat mevsimi içerisinde jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı başlattığı devriye sayesinde hızlı müdahale edilen yangında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında yaklaşık 3 bin metrekare zeytinlik alan zarar gördü. Yangın ile ilgili jandarma soruşturma başlattı. (AA)

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