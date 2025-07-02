Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangının ormana ilerliyor

Kaynak: DHA
Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangının ormana ilerliyor

Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangının ormana sıçramaması için müdahale başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangının ormana sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Yangın, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının arkasındaki zeytinlik alanda çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangının başladığı noktanın ulaşım açısından zor bir bölgede yer alması müdahaleyi güçleştirirken, ekipler bölgeye ulaşabilmek için yol açma çalışmaları başlattı. Ayrıca alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için Edremit Orman İşletme ekipleri kendi araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürerken, jandarma ekipleri alanda güvenlik önlemi aldı. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar yardım etmek istese de jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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