Edinilen bilgiye göre, tesisin bahçesinde bulunan zeytin depolama kasalarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran Müfrezesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın, fabrika binasına ve yağ depolama silolarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.