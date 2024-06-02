Balıkesir'de zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Erdek kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, edinilen bilgilere göre, Erdek istikametinde aynı yönde seyir halinde olan 10 JC 340 plakalı ticari araç ile 10 ACG 505 ve 10 AJH 395 plakalı otomobiller çarpıştı.

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Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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