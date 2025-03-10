Balıkesir'de"Askıda Fatura" uygulaması ile 130 bin liralık fatura ödendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında şehir içinde dayanışmayı artıracak yeni bir uygulamayı hizmete aldı. "Askıda Fatura" hizmetini başlatan Büyükşehir Belediyesi yardımsever vatandaşlarla, faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşları bir araya getiriyor. Elektrik ve su faturası ödemelerini kapsayan sisteme vatandaşlar, https://askidafatura.balikesir.bel.tr/ linkinden ulaşabiliyor.

ÖDENEN FATURALAR VATANDAŞLARA SMS İLE BİLDİRİLİYOR

Faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar, web sitesine fatura bilgilerini bırakıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda onaylanan faturalar, sistemde görünür hale getiriliyor. Yardımsever vatandaşlar da sistem üzerinden seçtikleri faturaları, kredi kartları aracılığıyla ödeyebiliyor. Faturası ödenen ve faturayı ödeyen vatandaşların her ikisine de ödeme işlemi gerçekleştirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilendirme SMS’i gönderiliyor.

"ASKIDA FATURA İLE ALAN EL İLE VEREN ELİ GÖRMÜYOR"

Ramazan ayında bu mutluluğu büyütmek adına uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Elektrik ve su faturalarını kapsayan Askıda Fatura Uygulamamızla yardımsever halkımız ve faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüsü kuruyoruz. Ne mutlu ki Balıkesir ailem de bu dayanışma çağrımıza kayıtsız kalmıyor. Son 3 günde yaklaşık 130 bin liralık faturayı vatandaşımız askıdan alarak kuvayımilliye dayanışmasına yepyeni bir boyut kazandırdı. İnsan onuruna yakışan bir yardımlaşma kampanyası olan Askıda Fatura ile alan el, veren eli görmüyor. Kampanyamıza destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.