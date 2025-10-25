'Maşınga' isimli eserleriyle 1. Balıkesir Kitap Fuarı'nın gözde katılımcılarından biri olan liseliler, şimdi bu yemek tariflerini geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Kitapta yer alan 'Kuna' ve 'Poylu Tuz' gibi tarifler, hem yöreye özgü malzemeleri hem de geleneksel pişirme yöntemlerini günümüze taşıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı, yazar ve akademisyenlerin yanı sıra özgün kitap stantlarıyla da dikkat çekiyor. Fuarda öne çıkan eserlerden biri, Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Maşınga' adlı yemek kitabı oldu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Erhan Kolak ve 23 öğrencisinin dört yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan kitap, Balıkesir'in unutulmuş yöresel tariflerini derliyor.

Kitaba ilişkin konuşan öğretmen Kolak, “Maşınga adlı eserimiz üç yıllık alan taraması ve bir yıl süren editoryal süreçle hazırlandı. Balıkesir'in bütün ilçelerini gezdik, her bölgeden tarifler topladık. İlçeler arası kültürel geçiş nedeniyle tarifleri tek bir yere mal edemedik" dedi. Kolak, "Tüm malzemeler okul tarafından sağlandı. Tarifleri hem okul atölyesinde hem de öğrencilerimizin evlerinde pişirdik" ifadelerini kullandı.

60 YEMEK TARİFİ DEFALARCA DENENDİ

Kolak, özellikle Gömeç ve Gönen bölgelerine ait bu tariflerin öğrenciler için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Projede yer alan 11. sınıf öğrencileri, 10. sınıftan itibaren çalışmaya başladı. Kitapta yer alan 60 tarif, her biri üç kez denenerek tamamlandı.

Ekip, kitabın tanıtımı için bir YouTube kanalı kurarak tarifleri videolarla paylaşmayı ve Balıkesir'in gastronomik değerlerini tanıtmayı planlıyor. Ayrıca tariflerin Balıkesir'e özgü şekilde restoran menülerine girmesi hedefleniyor.

AHMET AKIN'A TEŞEKKÜR

Kolak, fuarda yer almalarına imkân tanıyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek “Kitabımızın tanıtımı için birçok yere başvurduk ancak destek yalnızca Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan geldi. Bu süreçte bizlere kapılarını açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Telif hakları tamamen öğrencilere ait olan kitabın tüm gelirleri okul aile birliğine aktarılacak. Kolak, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Balıkesir mutfağının Türkiye genelinde tanıtılacağına inandığını belirtti.