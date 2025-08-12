Balıkesir’deki deprem sonrası görüldü… Büyük paniğe neden oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrası Eskişehir’den gelen bir görüntü büyük paniğe neden oldu. Kentin kırsal mahallesinde oluşan obruk bölge halkını tedirgin etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yerin 11 kilometre altında meydana gelen 6.1 büyüklüğünde deprem İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Eskişehir'de dün akşam hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde ise deprem sonrasında oluşan obruk dikkat çekti.

aw515466-05.jpg

Tarım arazilerinin yanında oldukça derin olan obruğun taban kısmında su birikintisi olduğu görüldü. Derin obruk dron ile görüntülendi. İlgili ekiplerin bahse konu noktada inceleme yapmadığı ve önlem almadığı iddia edilirken, etrafında şerit ya da bariyer olmayan obruktan çökme seslerinin geldiği duyuldu.

aw515466-06.jpg

"SABAH TARLAYA GELDİĞİMİZDE BİR ARKADAŞ OBRUĞU GÖRMÜŞ"

Yahnikapan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Güven, obruğu tarlasına gelen arkadaşının fark ettiğini belirtti. Güven, "Bu çukur, yıllar önce kaynak suyunun olduğu bir çukur. Son yıllardaki kuraklıktan, yer altı sularının azalmasından dolayı buradaki doğal kaynak suyu kayboldu ve kuru bir göl haline geldi. Bugün sabah tarlaya geldiğimizde bir arkadaş obruğu görmüş. Bildiğiniz üzere dün akşam deprem oldu. Daha önce böyle bir obruk yoktu. Herhangi bir iş makinesi izi de yok. Olsa en azından toprak olur, iz bırakır. O yüzden obruğun depremden dolayı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

aw515466-07.jpg

"TAHMİNİMİZE GÖRE BAYAĞI 5-6 METRE DERİNLİĞİ VAR"

Bazı vatandaşların boru ile obruğun yüksekliğini ölçmeye çalıştıklarını anlatan Güven, "Sabah ben kendim taş attım, su sesi geliyor. İçine tekrar kayma, göçme olur diye fazla yaklaşmadım. Tahminimize göre bayağı 5-6 metre derinliği var. O yüzden görür görmez muhtarımıza bilgi verdik, 'Gereken yerlere bildirelim. Göçme devam edebilir. Herhangi bir çoluk çocuk düşebilir' dedik. Dün köyde depremi hissettik. Bizim köy yeri olduğu için dolu olduğu halde lamba gitti gitti geldi. Çekyatta bile depremi hissedebildik. Obruk depremden önce olsaydı, diğer günler olsa biz buradayız, illaki görürdük. Biri görmezse diğeri görür" ifadelerini kullandı.

aw515466-10.jpg

