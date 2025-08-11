Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın kolonları kesildi iddiası

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir bina tamamen yıkılırken, 81 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Deprem anı ve sonrasına tanık olan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Yıkılan binanın kolonlarının ise daha önce kesildiği iddia edildi.

Deprem anında fenalaşan Ayşe Özer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Komşumun bahçesinde oturuyorduk. Kalktık eve gidiyorduk, o sırada deprem oldu. 3 katlı binanın dibinden geçiyorduk. Balkonun altından. Birden bir gürültü koptu. Sarsıntının etkisiyle yere düştük. Terlikler bir tarafa, telefon bir tarafa. Yürümeye çalıştım, kalkamadım. Çok fena korktuk. Allah’ım tekrarını yaşatmasın” dedi.

“Daha önceden burası pide salonuydu.” diyen bir başka mahalleli ise şöyle konuştu:

“Pide salonu zamanında kolon kestiği söyleniyor. Tabii ben bilemem. Yani varsa böyle bir şey, çok iyi ceza alsınlar. Mutlaka görürüz. Artık yetkililer bu konuda ne yapar bilemeyiz."