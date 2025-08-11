Balıkesir'deki depremde yıkılmıştı... Binanın sahibi ve müteahhidi gözaltında

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği bina ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binanın sahibi ve müteahhidi gözaltına alındı.

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremde toplam 16 binanın yıkıldığını duyururken bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı son açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bina ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç soruşturma kapsamında binanın sahibi ve müteahhidinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Tunç soruşturmanın titizlikle devam ettiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alınmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

