Balıkesir'deki depremzedelere 250 konteyner

AFAD, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD'ın ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için 7 mahalle ve 45 köyde hızlıca yer seçimi yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: