Balıkesir'deki depremzedelere 250 konteyner

Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'e 250 yaşam konteynerinin ulaştırıldığını, içinde yaşam malzemeleri bulunan 175 konteynerin kurulumunun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

AFAD, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD'ın ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için 7 mahalle ve 45 köyde hızlıca yer seçimi yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı, içinde klima, buzdolabı, yatak, halı, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, set üstü ocak, termosifon gibi yaşam malzemeleri bulunan 175 konteynerin kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça vatandaşlarımızın ihtiyacına ve tercihine göre konteyner kurulumu veya nakdi destek çalışmalarına devam ediyoruz."

