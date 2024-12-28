Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama

Olay, Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında 24 Aralık günü kapsül üretim bölümünde meydana geldi. Patlamada 11 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİDEN 5'İ SERBEST BIRAKILDI

Patlamanın ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şirket Müdür Vekili ve Operasyon Direktörü Cem Yılmaz, Şirket Patlayıcı Mesul Müdürü ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Serkan Bozoğlu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Müdür Vekili Hulusi Yağız Aboumarsa, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.

MÜHİMMAT ÜRETİM MÜDÜRÜ VE ÖNCEKİ MÜDÜR SERBEST BIRAKILDI

Şirketin Mühimmat Üretim Müdürü Erman G. ile önceki Mühimmat Üretim Müdürü Murat A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.