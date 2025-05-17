Balıkesir'deki sağanak yağış hayatı felç etti!

Kaynak: İHA
Balıkesir'deki sağanak yağış hayatı felç etti!

Balıkesir'de yoğun sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar, hayatı adeta felç etti. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Balıkesir Valiliği'nin sağanak yağış uyarısının ardından Bandırma'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur, kısa sürede sele dönüştü. İlçede bazı mahallelerde yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağıştan etkilenen vatandaşlar, kendi imkânlarıyla sokak girişlerine bariyer kurarak suyun evlerine ve iş yerlerine girmesini engellemeye çalıştı. Araç sürücüleri ise suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ve Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri taşkın yaşanan noktalarda su tahliye çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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