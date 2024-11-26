Balıkesir’e Uluslararası kongrede arıcılık ödülü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki arıcılık sektöründe önemli yeniliklere imza atarak, üç projesiyle "2024 Yılı En Başarılı Projeler" kategorisinde Türkiye Belediyecilik Ödülleri'nde birinci oldu.

24-27 Kasım 2024 tarihleri arasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, arıcılık sektörüne yaptığı katkılar ve üreticilere sunduğu desteklerden dolayı ödül verildi.

Balıkesir balının uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayan bu kongrede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner’e ödül, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin tarafından takdim edildi. Ziya Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a, arıcılığın gelişimine ve sürdürülebilirliğine sağladığı katkılar için teşekkür etti.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Altın Kentler Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Belediyecilik Ödülleri’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi büyük bir başarıya imza attı. Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın göreve geldiği günden bu yana halkın ihtiyaçlarına yönelik projeler üreterek katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemesi, bu ödülü kazanmasında etkili oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Aromaterapi Festivali, Afet Acil Durum Yönetimi Dijital Dönüşüm Projesi ve TECH10 Teknoloji Eğitim Merkezi projeleri, "2024 Yılı En Başarılı Projeleri" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Uluslararası katılımın yoğun olduğu 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, arıcılar için teorik bilgi edinme ve uygulama alanlarında deneyim kazanmaya yönelik önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti. Bu kongrede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’deki ilk ve tek Ana Arı ve Arı Üretim Merkezi büyük ilgi gördü. Bu merkez, arıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürünler üretmekte ve aynı zamanda sektöre yönelik bilgilendirme, ekonomik destek ve pazarlama alanlarında da faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilir üretimi teşvik eden bu merkezi sayesinde, Balıkesir'in doğal ve lezzetli balları uluslararası alanda daha fazla tanıtılmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN DESTEKLER

Balıkesir, endemik bitki çeşitliliği ve zengin ekosistemiyle, bal üretimi için en verimli bölgelerden biridir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından verilen desteklerle, sürdürülebilir üretimi artırmayı hedeflemektedir. Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'in adını ve tadını dünyaya duyurmak için arıcılarımıza verdiğimiz desteklerle sürdürülebilir üretimi artırmayı amaçlıyoruz. Aldığımız bu ödül, bu hedeflerimize ulaşmak adına önemli bir adım" diyerek, bu başarıyı kutladı.

GURUR DOLU BİR BAŞARI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Ana Arı ve Arı Üretim Merkezi’nin arıcılara verdiği destekler ve gerçekleştirdiği çalışmalar, ödül kazanmasına vesile oldu. Gülnaz Çelikyurt Uzuner, aldıkları ödülün kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, Balıkesir'in eşsiz ballarını dünya çapında tanıtmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, "Şehrimizi üretim alanında en iyi noktalara taşımak için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın liderliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye ekledi.