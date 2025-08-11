Balıkesir'in ardından Ankara'da depremle sarsıldı!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara'da Çankaya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.3 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.