Balıkesir'in ardından Ankara'da depremle sarsıldı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara'da Çankaya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.3 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

