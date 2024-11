Balıkesir’in ilk kent lokantası: 4 çeşit yemek 50 TL. Yalnız bu saatlerde hizmet verecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilk kent lokantasını törenle hizmete açtı. Lokantada, 4 çeşit yemek 50 TL'den satışa sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede ihtiyaca göre yeni kent lokantaları açacaklarını ayrıca büyük bir aşevi açılacağı müjdesini verdi.

13.00-16.00 SAATLERİ ARALIĞINDA HİZMET VERECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların uygun fiyata sağlıklı yemeğe ulaşabilmesi amacıyla ilk kent lokantasını Toplu Taşıma Merkezi'nde hizmete açtı. Günlük yaklaşık 500 kişilik yemek kapasitesine sahip kent lokantası, pazar günleri dışında haftanın 6 günü 13.00-16.00 saatleri aralığında hizmet verecek. Ödemeler ise kredi kartı veya bankamatik kartıyla yapılabilecek. Kent lokantasının açılış gününde; mercimek çorbası, tas kebabı, sebzeli bulgur pilavı, cacık, turşu, ekmek ve sudan oluşan menü vatandaşlara servis edildi. İlk servisi Başkan Akın, kendi elleriyle yaptı.

"AYIPTIR, YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Balıkesir'in ilk kent lokantasının açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Akın, ilçelerde de sayılarının artacağını söyledi. Yanlış ekonomi yönetiminin vatandaşın belini büktüğünü alım gücü düşerken yoksulluğun arttığını ifade eden Başka Akın, "Dar gelirli enflasyona yenik düştü. Orta sınıf yok kadar azaldı ve Türkiye'nin en büyük sendikası TÜRK-İŞ'e göre de Ekim ayında açlık sınırımız 20 bin 432 lira yoksulluk sınırı da 66 bin 553 lira. İnanılabilir gibi değil ama ne yazık ki gerçek. Yoksulluk sınırının 66 bin lira olduğu bir ülkedeyiz maalesef. Bu millete ayıptır, yazıktır, günahtır" dedi.

"BALIKESİR'DE HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

Düşmeyen enflasyonun, ardı eksilmeyen zamların, eriyen maaşların vatandaşın gerçek gündemi olduğunu söyleyen Akın, "Markete, bakkala, kasaba her gittiğimizde rakamlar hakikaten herkesi şaşırtacak derecede değişiyor. Etiyle, sütüyle, tarımıyla, ülkemizde öncü olan Balıkesir'imizde dahi mutfak harcamaları herkesi ama herkesi zorluyor. Dar gelirli vatandaşımız simidi dahi bölerek alma peşinde. Okul kantinlerinin durumundan da bahsedeyim. Oraya da el atacağız. Onu da söyleyeyim. Onları da planladık. Açık net söyleyeyim. Balıkesir'imizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz. Okul kantinlerinde bir adet köfte ekmeğin fiyatı 100 lira içinde de üç tane köfte var. Kantinler veresiye verip yazmaya başlamış durumda. Evlatlarımız maalesef beslenemiyor ve gelişemiyor. Bu durum bütün teknik araştırmalarda da açık net ortada. Üç ilkokul öğrencimizden biri maalesef yeteri kadar doymadan okula gidiyor. Yetersiz beslenmeden dolayı evlatlarımız bodur kalmaya başladı. Ülkemiz açısından bir utançtır ama bunun olmasına Balıkesir'de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

AKP’li belediyeler kent lokantası açıyor: 4 çeşit yemek 50 TL

Kent Lokantası’nda askıda yemek

"KENT YOKSULLUĞU CAN ALIYOR"

Kent yoksulluğunun artık can alıcı bir duruma geldiğini söyleyen Akın, "Kent yoksulluğunda iki acı tabloya şahit olduk. Birincisi Edremit'te maalesef 78 yaşında bir kişi çalışmak zorunda kaldığı için bekçilik yaptığı şantiyede düşerek hayatını kaybetti. Erken yaşta annemizi, babamızı kaybettik. Burada bütün vatandaşın çoğu böyledir ama bizim emeklilerimize ve yaş almışlarına borcumuz var. Vefası olmayanın bekası olmaz. İşte onun için emeklilerimiz için de 20 ilçemizde çalışma başlatıyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz gün İzmir'de anneleri tek başına alın teriyle kazandığı parayı almak için evden ayrıldığında beş evladımız içler acısı bir şekilde maalesef can verdi. Hepimiz ağladık. Hepimiz üzüldük. Böyle bir acıya dağ, taş olsa dayanamaz. Bir acı bitiyor, diğeri başlıyor. İşte bu acılar Balıkesir'de yaşanmasın diye hep birlikte çalışıyoruz. Ağzı süt kokan çocuklarımız sıcak, konforlu bir evde yaşamak yerine böyle acı bir şekilde can veriyorsa bundan siyasi iktidarın bizzat kendisi sorumludur. Bizler de yerelde iktidar olarak evlatlarımıza bu sorumluluğu yaşatmamak için bu acıları yaşatmamak için belediye başkanlarımla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz ve daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

"YAKIN KART RAKAMLARI 6 BİNE ULAŞTI"

Barınmadan sonra beslenme hakkının da en büyük yurttaşlık hakkı olduğuna vurgu yapan Akın, "Yerel yönetimler bugün hem ülkenin kriziyle hem iklim krizleriyle, hem de doğal afetlerle ilgili konularla da mücadele ediyor. Vatandaşın cebindeki yangını söndürmek için de mücadele ediyor. Dünya Balıkesirliler Günü'nde yakın kartımızı tanıttık. İlk etapta şu an rakamlar göre 6 bini geçti. Bu insanları ifşa etmiyoruz. Çünkü bizim imanımız gereği yapılanlarda insan onuru her şeyin ötesindedir. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onuruna dokunmadan tüm Balıkesirli vatandaşlarımızın yokluğunda yanındayız. İhtiyaçlarında yanındayız. Sorunlarında yanındayız. Onlara en yakınız. Şimdi iki hafta içerisinde yaptığımız görüşmeler sonucunda aldığımız net tablo şudur. 10 bin vatandaşımız yakın kartla buluşuyor. Şimdi komisyonumuz adaletle, hiç kimseyi ayırmadan, asla particilik yapmadan hak sahiplerine haklarını teslim etmek için çalışma yapıyorlar. Hemşehrilerimiz, yakın kartla gidecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak" diye konuştu.

AŞEVİ MÜJDESİ

Balıkesir'e örneği olmayan büyük bir aşevi açılacağı müjdesini veren Akın, "Bununla birlikte bütün kent lokantalarımızın sayısını arttırıyoruz ve bunun yanında ihtiyaç sahibi mahallelerimize kent mutfakları kuruyoruz. 20 ilçemizin ihtiyaç duyulan mahallelerinde kent mutfaklarının yerlerini tespit ettik. Kent mutfakların şu anda tasarımları da bitti. İnşası devam ediyor. Bunlar açılacak ve o ailelerimiz, çocuklarını alacaklar oradan gidip çok cüzi fiyata alışverişini yapabilecekler. Bunları da yakında hizmetimize sunacağız" dedi.

"ESNAFLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Vatandaşa bütün bu hizmetleri sunarken esnafla da iş birliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Akın, "Esnaf olmadan eşraf olmaz. Esnafımız zarar görmesin diye hem esnaf dairemizde hem de esnaf odamızda hep istişare içinde hareket ediyoruz. Kent lokantamıza vatandaşımız geliyor. 50 liraya 4 çeşit yemek yiyor ve sağlıkla, huzurla da buradan ayrılıyor. Balıkesir'imize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"SİZDEN DESTEK İSTİYORUM"

Kaynakları doğru bir şekilde kullanarak, israf etmeden tarım ve hayvancılığın başkenti Balıkesir'de kimseyi aç ve açıkta bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Akın, şöyle dedi: "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kul hakkı yenmeyecek dedim. Bunun için gece gündüz çalışıyorum. Belediye Başkanlarımıza, il başkanlarıma, siyasi partilerimizin il başkanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü uyum içerisinde çalışıyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Adaletten ayrılmıyoruz ve inanın israfın, haram olduğunu bilerek mücadele ediyoruz. Onun için evladınız olarak, ailenizin bir üyesi olarak kardeşiniz Ahmet Akın olarak inanın söz verdiğim gibi. Size en yakın Ahmet Akın hemşehrim. Söz veriyorum ve hep birlikte bu aileyi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmaya da iddialıyız. Sizden dua istiyorum. Sizden destek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın."

ASKIDA YEMEK DAYANIŞMASI

Kent lokantasının hizmet girmesiyle "askıda yemek" uygulamasına da başlandı. 50 TL'ye bir öğün yemek satın alarak ihtiyaç sahiplerini sıcak yemekle buluşturmak isteyen hayırseverler, menü satın alıp bağış yapabilecek. İlk bağış, Başkan Akın'dan geldi. Askıda yemek uygulamasına 200 kişi için bağışta bulunan Akın, vatandaşları da bu uygulamaya destek olmaya davet etti.

Kentteki ilk kent lokantasının açılış törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu ve Volkan Altınöz, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Şen Gümüşyay, Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdülkadir Durmaz, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.