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Balıkesir'in kurtuluşundan Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlanırken kurtuluşun sembolü Tülütabaklar gösteri yaptı. Bu kutlama, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerine kesinlikle karşıyım" sözlerini tekrar gündeme getirdi.

Galeri Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:33
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 14:57
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Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yıldönümü kutlandı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde etkinlikler düzenlendi. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği 3 Eylül Sındırgı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleriyle perçinlendi...

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Öte yandan Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz.” Demişti.

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İHA’nın bilgilerine göre, Milli mücadelenin 100. yılına özel düzenlenen Sındırgı şehitler alayı korteji büyük ilgi gördü.Tarihini tanımak, tanıtmak ve ona sahip çıkmak ilkeleri doğrultusunda Sındırgı’nın kurtuluşu etkinlikleri 1 Eylül Perşembe günü şenlik ile başlatıldı.

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3 Eylül Cuma günü Atatürk Büstü’ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlama programı Yağcıbedir Mehter Takımı eşliğinde Sındırgı Şehitleri Alayı korteji ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtı önünden başlayan alaya protokol üyelerinin yanı sıra, gaziler, yerli ve yabancı konuklar ve yüzlerce kişi katıldı. Atlı Cirit spor kulübünde atlarla korteje eşlik etti. Öküz arabaların, atların da yer aldığı savaş yıllarının da canlandırıldığı yürüyüşe ilgi büyüktü.

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Cumhuriyet Meydanında tamamlanan Sındırgı Şehitler Alayı sonrasında kurtuluş günü etkinliklerinde protokol konuşmaları, milli mücadeleyi anlatan tiyatro gösterimi gerçekleşti. Yerli ve yabancı konukların halk oyunları gösterisi ilgi ile izlendi.Kurtuluş Haftası etkinlikleri çerçevesinde 300 gönüllü beraber zeybek oynadı. Balıkesir'in kurtuluşunda önem arz eden 41 bayrak adamın da canlandırıldığı zeybek oyununa 7'den 70'e katılım sağlandı.

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Atatürk Heykeli'nin önünde yapılan tören ile tek tip kıyafet giyen gönüllüler zeybek oyununda hünerlerini sergiledi. Zeybek gösterisi sokaktan geçen izleyicilerden de tam not alırken, dron ile çekilen görüntülerde Milli Mücade'lenin 100. yılı şerefine zeybek oynayanların da oyun alanına 100 yazdığı görüldü.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Canbey’in mesajı şöyle

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“Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan milli mücadeleye; kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden destek veren Balıkesirimiz milli mücadelenin öncü şehirlerinden biri olmuştur. Düşman orduları, her parçası kanla sulanmış Anadolu topraklarında, 1. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan ağır antlaşmaları bahane gösterilerek 1919'da işgal girişimine başlamış ve Yunanlılar 30 Haziran 1920'de Balıkesir'i işgal altına almıştır.

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Düşman orduları, her parçası kanla sulanmış Anadolu topraklarında, 1. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan ağır antlaşmaları bahane gösterilerek 1919'da işgal girişimine başlamış ve Yunanlılar 30 Haziran 1920'de Balıkesir'i işgal altına almıştır.

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İşgal haberinin şehirde duyulmasının ardından Kuva-yi Milliye Hareketi Balıkesir'de adeta vücut bulmuş, Okuma Yurdu ve Alaca Mescit toplantıları ile teşkilatlanan kahraman Balıkesir halkımız, işgale karşı direnişe başlamıştır. Bu toplantılar ile düşünce safhası oluşan Kuva-yi Milliye Hareketi, devamında düzenlenen 5 kongre ile olgunlaşmış, ardından topyekûn mücadeleye girişilmiş ve vatan sahipsiz bırakılmamıştır.

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Kahraman Balıkesir halkı böylesine zor zamanlarda, zulme ve ülkemizi parçalamak isteyen düşmanlara tarihi bir ders vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en büyük rolü oynayan şehirlerden biri olmuştur. Milli Mücadelede ilk kurşunların atıldığı kahraman şehrimiz Kuva-yi Milliye'nin başkenti olarak adını tarihe yazdırmıştır.

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Kahraman Balıkesir halkı böylesine zor zamanlarda, zulme ve ülkemizi parçalamak isteyen düşmanlara tarihi bir ders vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en büyük rolü oynayan şehirlerden biri olmuştur. Milli Mücadelede ilk kurşunların atıldığı kahraman şehrimiz Kuva-yi Milliye'nin başkenti olarak adını tarihe yazdırmıştır.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki kahraman askerlerimiz, Yunanlılara karşı peş peşe elde ettikleri zaferlerle Yunanlıların Sevr'i Türklere kabul ettirme hayallerini sona erdirmiştir. Böylesine kahramanca mücadeleler neticesinde 6 Eylül 1922‘de düşman askerleri şehrimizden def edilmiştir.

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Ecdadımızın kanlarıyla bize vatan kıldığı bu topraklar için, aynı azim ve karalılıkla, hep birlikte çalışarak, yaptığımız her işin en iyisini yaparak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak zorundayız. Bu inanç ve aşkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK kadrolar olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yılmadan, yorulmadan Balıkesirimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz.

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Mazisi kahramanlıklarla dolu aziz milletimiz; geçmişten aldığı güç ve birikim sayesinde geleceğe emin adımlarla yürürken, geçmişten çıkardığı derslerle de bu yolda attığı adımları sağlamlaştırmaktadır. Bu kahramanlıkları bilmek kadar, gelecek nesillere aktarmak da hepimiz için büyük önem taşımaktadır.

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Çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak, bağımsızlığımız için kahramanca mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılını kutluyor, kahraman Balıkesirli hemşehrilerime yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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NE OLMUŞTU?

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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz.

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Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki.

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2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” demişti.

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