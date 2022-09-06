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Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlanırken kurtuluşun sembolü Tülütabaklar gösteri yaptı. Bu kutlama, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerine kesinlikle karşıyım" sözlerini tekrar gündeme getirdi.

Galeri Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 15:14
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 16:13
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Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yıldönümü kutlandı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde etkinlikler düzenlendi. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği 3 Eylül Sındırgı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleriyle perçinlendi.

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Kentin, işgalden kurtulmasında simge haline gelen 'Tülütabaklar', korkutucu ve renkli görüntüleriyle her yıl törene damga vuruyor. Vatandaşlar, bir yandan tedirginlik yaşadıkları Tülütabaklar karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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TÜLÜTABAKLAR GÖSTERİ YAPTI

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Kıyafet ve görüntüleriyle korkutucu olan ancak yıllar içinde sevilen bir bölgesel kahraman haline gelen Tülütabaklar, davul ve zurnalar eşliğinde gösteri yapıyor.

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Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyayan Tülütabaklar'ı canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıyor.

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TÜLÜTABAKLARIN ÖNEMİ

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tülütabaklar’ın Kurtuluş Savaşı dönemindeki önemini anlatmıştı.

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"Anadolu işgal edildiğinde, Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir, milis kuvvetleriyle Kurtuluş mücadelesini başlatmış" diyen Başkan Yılmaz, şunları söyledi: "O zaman silahı olmayan, fakat imanı ve inancı olan dericilerin, Yunanlıları korkutmak, kaçırmak ve bölgenin işgal altına alınmaması için yaptıkları bir mücadele.

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Derileri üstlerine giyerek, korkutucu vahşi bir hayvan görüntüsü verip, bölgeleri koruma altına almışlar. Bu sayede Yunanlıların, o bölgelere girmelerini uzun süre engellemiş ve bu sayede de Anadolu'da birliklerin toplanmasına, milis kuvvetlerinin silahlanıp güçlenmesine vesile olmuşlar.

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Biz de Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de, Tülütabakların anısına tören konvoyumuzda gösteri yapmalarına fırsat veriyoruz. Tarihi yaşatmak önemli. Bu Anadolu toprakları, Yunanistan işgalinden kolay kurtulmadı. Herkes kendine göre bir mücadele verdi. Bize bu günleri emanet ettikleri için atalarımıza minnettarız.”

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TÜLÜTABAK

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Milli Mücadele döneminde debbağların (tabak, deri işçisi), keçi ya da koyun postu, baca kurumu, atkuyruğu, çan ve değnekle korkutucu bir görünüme kavuşarak düşman askerlerini kaçırdıkları rivayetinden ortaya çıkan "Tülütabak" gösterisi, Balıkesir'e özgü bir gelenek olarak yıllardır sürdürülüyor.

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Balıkesir, Türk Kurtuluş Mücadelesinin başlangıcından işgal yıllarının sonuna kadar çok önemli faaliyetlerle ülke genelindeki direnişin sembollerinden birisi olmuştur. İşgale 14 ay direnen Balıkesir ahalisi kendisi için tarihe mal olacak farklı karşı çıkma metotları geliştirmiştir. Bunlardan biri de Tülütabaklardır. Tülütabaklar milli mücadele yıllarında Balıkesir'de işgalci Yunan askerlerine karşı direnç gösteren, ulusal toplantıların yapılmasına kolaylık sağlayan milli mücadele kahramanlarıdır.

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“Tülü Tabaklar” halk arasındaki söylenceye göre, kurtuluş savaşı sırasında Yunanlıları korkutarak vatanın kurtuluşunda önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle de diğer bayramlarda görülmeyip sadece Balıkesir‟in kurtuluşu olan 6 Eylül'de karşımıza çıkarlar. Ancak bu oyunun farklı isimlerle Balıkesir'in köylerinde de görülmesi oyunun kökeninin çok daha eskilere dayandığını göstermektedir.

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TÜLÜ KABAK OYUNU

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Babasının mesleği olan dericilikle, ders kitaplarında gördüğü ilk insanların kıyafetlerini bağdaştırır. Babasına ilk insanlar gibi giyinilerek törene katılmanın mesleklerini temsil anlamında uygun olacağı fikrini verir.

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Böylece debbağlar derilere bürünerek, geçit törenine katılırlar. Bu görüşe göre Tülü Kabak oyununun çıkış noktası budur.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Canbey’in mesajı şöyle

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“Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan milli mücadeleye; kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden destek veren Balıkesirimiz milli mücadelenin öncü şehirlerinden biri olmuştur. Düşman orduları, her parçası kanla sulanmış Anadolu topraklarında, 1. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan ağır antlaşmaları bahane gösterilerek 1919'da işgal girişimine başlamış ve Yunanlılar 30 Haziran 1920'de Balıkesir'i işgal altına almıştır.

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Düşman orduları, her parçası kanla sulanmış Anadolu topraklarında, 1. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan ağır antlaşmaları bahane gösterilerek 1919'da işgal girişimine başlamış ve Yunanlılar 30 Haziran 1920'de Balıkesir'i işgal altına almıştır.

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NE OLMUŞTU?

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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz.

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Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki.

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2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” demişti.

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