Üniversite kategorisinde gerçekleştirilen Bilgi Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atan Balıkesirli gençler, önce Bursa’da gerçekleştirilen bölge finalinde birinci olarak Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandı.

Rize’de yapılan Türkiye Finali’nde ise tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birinciliğini elde ettiler.

Balıkesir Gençlik Merkezi ve İvrindi Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan ekip, yarışma boyunca sergiledikleri yüksek bilgi düzeyi ve takım ruhuyla dikkat çekti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen rakiplerle kıyasıya rekabet eden ekip, gösterdikleri üstün performansla ilimizi gururlandı.

Gençlerin geleneksel sanatlara sahip çıkmalarını sağlamak, özgüven ve sorumluluk duygularını pekiştirmek, toplumsal hayatta kendilerini daha etkili ifade edebilmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları", bu yıl da genç yeteneklere sahne oldu.



