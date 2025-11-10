AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Yaşanan sarsıntının derinliği 11.01 km olarak kaydedildi.



İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

''OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR''

Sarsıntının ardından AFAD'tan yapılan açıklamada; ''Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' ifadeleri yer aldı.

SABAH SAATLERİNDE YENİDEN SARSILDI



Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05:48 itibariyle 4. 7 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Meydana gelen depremin derinliği 13.1 km olarak ölçüldü.