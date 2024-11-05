Balıklar can çekişiyor

Kaynak: İHA
Balıklar can çekişiyor

Karaman'da son bir yıl içerisinde dördüncü baraj da kurumu noktasına geldi. Ayrancı Barajı'nda sazan balıkları susuzluk nedeniyle oksijensiz kaldı. Balıklar can çekişiyor.

Karaman merkez ve ilçelerindeki İbrala, Kurtderesi ve Yollarbaşı barajlarından sonra Ayrancı Barajı'nda da su seviyesi alarm veriyor.

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Tarımsal ve ilçenin su ihtiyacını karşılayan barajda kuraklık nedeniyle su bitti. Büyük bölümü kuruyan barajda oksijensiz kalan sazan balıklarının bir kısmı su birikintilerinde mahsur kalırken, bir kısmı da telef olarak kıyıya vurdu.

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Ayrancı Barajı'na balık tutmaya gelen Nuri Yılmaz, “Yıllardır bu baraja balık tutmaya geliyorum ve ilk defa suyun bittiğini gördüm. Bu yıl Toroslara kar yağmayınca kuraklık oldu. Barajda su yok denecek kadar az kalmış. Şu an gördüğümüz balıklar can çekişiyor. iki gün daha su gelmez ise hepsi ölür” dedi.

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