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30 yıllık fırıncı anlattı: Balık yemiydi fakir ekmeği oldu

Osmaniye’de 30 yıldır fırıncılık yaparak geçimini sağlayan Eren Sayoğlu, bayat ekmeğe vatandaşların talebinin arttığını belirtti. Sayoğlu, "Eskiden bayat ekmeklerimiz çok kalırdı, 500-1.000 tane. Onu gider balıklara verirdik, atardık nehre. Şimdi bir gün önceki ekmek kalmıyor, insanlara veriyoruz” dedi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:10
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Balıklara yem olarak verilen bayat ekmek şimdi fakirin ekmeği oldu

30 yıllık fırıncı anlattı: Balık yemiydi fakir ekmeği oldu
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Osmaniye’de 30 yıldır fırın işleten Eren Sayoğlu, bayat ekmeğe vatandaşlardan çok talep olduğunu belirterek, “Bir gün önceki ekmeği alıyor yarı fiyatına. Bir günde 150-200 tane bayat ekmek satıyoruz. Eskiden bayat ekmeklerimiz çok kalırdı, 500-1.000 tane. Onu gider balıklara verirdik, atardık nehre. Şimdi, bir gün önceki ekmek kalmıyor, insanlara veriyoruz” diye konuştu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Osmaniye’de 30 yıldır fırın işleten Eren Sayoğlu, bayat ekmeğe rağbet olduğunu, yok sattıklarını belirtti.

Sayoğlu, “Asgari ücretin yükselmesinden önce kurtarıyordu ama asgari ücretin yükselmesinden sonra kurtarmıyor maalesef. 6 lira olması lazım ekmeğin normalde. Yeni asgari ücrete göre 6 lira olması lazım. Bizim giderlerimiz, maliyetimiz çok yükseldi” dedi.

“ESKİDEN BALIKLARA VERİRDİK, ŞİMDİ İNSANLARA VERİYORUZ

Eren Sayoğlu, “Bir ekmeğin yapımında 50-60 tane gider var üretim yapana kadar. Bu da bir külfet, yani maliyeti yükseltiyor. 2 ekmek alan 1’e düşürdü, 3 ekmek alan 2’ye düşürdü. Bir de askıda ekmek olayımız var, duyarlı vatandaşlarımız geliyor. Onlar belli bir miktar para bırakıyor, askıya asıyoruz. Zaten bayat ekmeğimizi yok satıyoruz. Vatandaş ona rağbet ediyor artık, bir gün önceki ekmeği alıyor yarı fiyatına. 1 günde 150-200 tane bayat ekmek satıyoruz. Eskiden bayat ekmeklerimiz çok kalırdı, 500-1.000 tane. Onu gider balıklara verirdik, atardık nehre. Şimdi bir gün önceki ekmek kalmıyor, insanlara veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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