Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde 2017–2021 yılları arasında görev yapan bir doktorun öncülüğünde sahte reçete düzenlendiği belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 112 milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle bugün operasyon düzenlendi.

REÇETE SKANDALINDA GÖZALTILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verileri elde edilen bazı hastalar muayene edilmiş gibi gösterdiği tespit edildi. Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar da dahil olmak üzere sahte reçeteler üretilerek SGK’ya fatura edildi.

Soruşturma kapsamında Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacı Y.E., Ecz. A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında arama, yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

SGK’YI 112 MİLYON ZARARA UĞRATTILAR

Başsavcılığın açıklamasında, SGK’nın provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olanlara, kontrol muayene tarihi geçmiş hastalara ve hastanenin başka branşlarında kaydı bulunan ancak çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan kişilere usulsüz protokol numaraları üretilip reçete düzenlendiği aktarıldı.

Bu reçeteler üzerinden ilaç temin edilerek kuruma fatura edildiği, SGK’nın suç tarihi itibarıyla 112 milyon lira zarara uğratıldığının belirlendiği ifade edildi. Temin edilen ilaçların bir kısmının ise kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Özel Balıklı Rum Hastanesi

TÜRKİYE'NİN İLK ÖZEL KLİNİĞİ

1600'lü yıllarda faaliyete geçen hastane pek çok yıkımlar ile yeniden yapılandırılmış. Özel Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Rum cemaat tarafından kurulmuş özel hastane olarak belirtiliyor. Hastane, 1991 yılında restore edilip, 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye'nin ilk özel kliniği oldu.

4 Ağustos 2022 tarihinde çıkan yangın sonucu hastanenin bünyesinde bulunan ihtiyarhane bloku kullanılamaz hale gelmişti. Yangında ağır hasar gören ihtiyarhane binasının çatısı tamamen yandı ve üst katı da harap oldu. Ancak hastanenin taşıyıcı unsurları ve zemin katı, yangında zarar görmemişti.