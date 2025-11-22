Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın da önem verdiği Balıklıgöl Turizm Platosu Projesi etaplar halinde ilerliyor. Projenin birinci etabı kapsamında, Zeytinlik Otoparkı ile Şerhi Urfa Restoran ve Kafe tahliye edilerek yıkım işlemleri tamamlandı.

Bölgenin modern bir yapıya kavuşması amacıyla proje alanına yapılması planlanan çok katlı otoparka ilişkin imar planı çalışmaları da bitirildi. Bu doğrultuda alanda yer alan 106 yapı için kamulaştırma süreci başlatıldı.

Aynı etap içerisinde yer alan Yakubiye kalkan bölgesinde ise 84 gecekondunun tahliye işlemleri ise devam ediyor. Proje ile bölgedeki yaşam alanlarının düzenlenmesi ve tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Balıklıgöl Turizm Platosu Projesi ile hem bölgenin turistik çekiciliğini artırmayı hem de ziyaretçilerin daha konforlu bir deneyim yaşayarak bölgenin tarihi yapısını gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Çalışmaların etaplar halinde sürdürülerek kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.