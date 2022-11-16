Hangi balıklarda cıva oranı daha yüksek

Dünya Sağlık Örgütü deniz ve okyanuslardaki kirliliği önemli bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirdi. Bazı balık türlerinin bilinenin aksine sandığımız kadar sağlıklı olmadığı tespit edildi. Uzmanlar özellikle belirli balık türlerini tüketirken daha dikkatli olunması yönünde uyarılar yaptı.

Dikkatsiz balık tüketmek sağlığınıza çok büyük zarar verebiliyor. Toksik etkileri yüzünden balık yemek görme kaybına neden olabilir. Her balık türünde toksik etki çok yüksek olmasa da cıva adı verilen zararlı bir nörotoksinin izlerini de içerebiliyor.

ÇOK ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "önemli bir halk sağlığı sorunu" olarak kabul edilen suda doğal olarak bulunan cıva, akciğerleri, böbrekleri, cildi ve hatta gözlerinizi hedef alan bir dizi sağlık komplikasyonuna yol açabiliyor.

Dr. Rabia Bourkiza'ya göre, endişe verici bir şekilde, bu nörotoksin açısından zengin balıkları tüketmek görme kaybına bile yol açabiliyor. Bourkiza konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yüksek seviyelerdeki cıva, başlangıçta renkli görmede rahatsızlıkla kendini gösteren optik nöropatiye neden olabilir. "Bunu periferik görme kaybı ve ardından nihayetinde daha şiddetli, merkezi görme kaybı izliyor. Cıva genellikle kirli sularda yakalanan bazı balıklarda bulunur. Risk ne kadar ve ne tür balık yediğinize bağlı olacaktır."

BU BALIK TÜRLERİNE DİKKAT

Uzmanlar en yüksek oranda cıvayı içeren balıkları ise şöyle sıraladı:

Kılıç balığı, köpekbalığı, kral uskumru ve ton balığı