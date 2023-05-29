Balkanlar'da savaşın ayak sesleri yükseliyor. NATO ve Sırp silahlı güçleri karşı karşıya geldi

Kosova’nın kuzeyinde Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok’da Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile polis arasında arbede çıktı. Kosova polisine ait zırhlı araçlara Sırp milliyetçi sembolleri çizen göstericiler, polise taş ve şişe gibi çeşitli nesneler fırlattı. Polis ise Sırp göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Yaşanan olaylarda çok sayıda NATO askerinin yaralandığı belirtiliyor.

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) bölgedeki gerginliğin ardından Kuzey Mitroviça'da devriye gezmeye başladı.

TANSİYON ARTIYOR

Gazeteci Erkin Öncan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Sırbistan ait birliklerin Kosova sınırlarına ilerlediği ve KFOR güçlerinin Zveçan’a ek birlik gönderdiğini belirtti.

KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDA GERGİNLİK

Kosova’nın kuzeyinde 26 Mayıs’ta Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde etnik Sırplar ile Kosova polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis Sırplar tarafından boykot edilen ve seçimle göreve gelen Arnavut asıllı yeni belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova’da yaşanan gerginliklerin ardından orduya savaşa hazır olma ve Kosova sınırına hareket emri vermişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların tüm taraflarına şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların endişeyle takip edildiği, söz konusu olayların bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği belirtildi.

Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada, "Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede gerilimin azaltılmasının, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğu vurguladı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO, Kosova'daki KFOR askerlerine yapılan saldırıları kınayarak, acilen şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile KFOR askerleri arasındaki arbedede saldırıya uğrayan bazı askerlerin yaralandığı bilgisini paylaştı.

"NATO, Kosova'nın kuzeyinde KFOR askerlerine nedensiz yapılan saldırıları kınamaktadır." ifadesini kullanan Lungescu, saldırıların kabul edilemeyeceğini, şiddetin derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Lungescu, taraflara gerginliği körükleyecek eylemlerden kaçınma ve diyaloğa girme çağrısında bulunarak, KFOR'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1999'da verdiği yetki uyarınca güvenli ortamın sağlanması için gereken adımları atacağını ve tarafsızlığını koruyacağını bildirdi.

KFOR askerleri, bu sabah Zveçan Belediyesi önünde gösteri düzenleyen kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalışmış, protestocular KFOR güçlerine sert cisimler atarak karşılık vermişti. Göstericiler ara sokaklardan belediye binası önündeki KFOR güçlerine saldırmıştı.

Arbedede silah seslerinin duyulduğu, bölgede bulunan Kosova polisine ait aracın kundaklandığı ve iki taraftan da yaralıların olduğu belirtilmişti.