Balkanlar'ı yasa boğan ölüm: Efsane isim Halid Beslic yaşamını yitirdi!

Balkanlar'ın ünlü şarkıcılarından Halid Beslic, 72 yaşında hayata veda etti.

Ulusal medyadaki haberlerde, Bosna Hersekli Beslic'in, başkent Saraybosna'daki Klinik Merkezi Onkoloji bölümünde tedavi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

VEFAT HABERİ BALKANLARI ÜZDÜ

Beslic'in vefat haberi, başta Bosna Hersek olmak üzere tüm Balkan ülkelerindeki dinleyicileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Bosna Hersek'in Knezina kentinde 1953'te dünyaya gelen Beslic'in, 15 Ağustos'ta Banja Luka kentinde verdiği konseri esnasında fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

DUYGUSAL ŞARKILARIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Eski Yugoslavya döneminde ve sonrasında Balkanlar'da oldukça tanınan bir şarkıcı olan Beslic, hafızalara kazınan duygusal şarkılarıyla on binlerce kişinin gönlünde yer etmişti.

Sanatçının mirası, bölge müziği için önemli bir değer taşımaya devam edecek.

Halid Bešlic kimdir?