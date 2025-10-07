Balkanlar'ı yasa boğan ölüm: Efsane isim Halid Beslic yaşamını yitirdi!

Düzenleme: Kaynak: AA
Balkanlar'ı yasa boğan ölüm: Efsane isim Halid Beslic yaşamını yitirdi!

Balkan müziğinin efsanevi ismi, Bosna Hersekli şarkıcı Halid Beslic, 72 yaşında hayata veda etti. Bir süredir Saraybosna'da tedavi gören Beslic'in vefatı, tüm Balkan ülkelerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Balkanlar'ın ünlü şarkıcılarından Halid Beslic, 72 yaşında hayata veda etti.

balkanlari-yasa-bogan-olum-efsane-isim-halid-beslic-yasamini-yitirdi-yenicag-4.jpg

Ulusal medyadaki haberlerde, Bosna Hersekli Beslic'in, başkent Saraybosna'daki Klinik Merkezi Onkoloji bölümünde tedavi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

balkanlari-yasa-bogan-olum-efsane-isim-halid-beslic-yasamini-yitirdi-yenicag-5.jpg

VEFAT HABERİ BALKANLARI ÜZDÜ

Beslic'in vefat haberi, başta Bosna Hersek olmak üzere tüm Balkan ülkelerindeki dinleyicileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Efsane rock grubu Oasis gitaristi Paul Arthurs prostat kanserine yakalandı: Turneden ayrılıyor!Efsane rock grubu Oasis gitaristi Paul Arthurs prostat kanserine yakalandı: Turneden ayrılıyor!

balkanlari-yasa-bogan-olum-efsane-isim-halid-beslic-yasamini-yitirdi-yenicag-3.jpg

Bosna Hersek'in Knezina kentinde 1953'te dünyaya gelen Beslic'in, 15 Ağustos'ta Banja Luka kentinde verdiği konseri esnasında fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

balkanlari-yasa-bogan-olum-efsane-isim-halid-beslic-yasamini-yitirdi-yenicag-5.jpg

DUYGUSAL ŞARKILARIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Eski Yugoslavya döneminde ve sonrasında Balkanlar'da oldukça tanınan bir şarkıcı olan Beslic, hafızalara kazınan duygusal şarkılarıyla on binlerce kişinin gönlünde yer etmişti.

balkanlari-yasa-bogan-olum-efsane-isim-halid-beslic-yasamini-yitirdi-yenicag-6.jpg

Sanatçının mirası, bölge müziği için önemli bir değer taşımaya devam edecek.

balkanlari-yasa-bogan-olum-efsane-isim-halid-beslic-yasamini-yitirdi-yenicag-7.jpg

İstanbul’da ilk kez konser verecekti! Robbie Williams’ın hayranlarını üzen haber geldiİstanbul’da ilk kez konser verecekti! Robbie Williams’ın hayranlarını üzen haber geldi

balkanlari-yasa-bogan-olum-efsane-isim-halid-beslic-yasamini-yitirdi-yenicag-8.jpg

balkanlari-yasa-bogan-olum-efsane-isim-halid-beslic-yasamini-yitirdi-yenicag-9.jpg

Halid Bešlic kimdir?Halid Bešlic kimdir?

Son Haberler
Ordu'nun yarım asırlık sorunu çözülüyor!
Ordu'nun yarım asırlık sorunu çözülüyor!
Sinan Ateş’in eşi tehditler sonrası konuştu: Hesabımız mahşere kalmadı
Sinan Ateş’in eşi tehditler sonrası konuştu: Hesabımız mahşere kalmadı
Ankara-Moskova hattında sıcak temas!
Ankara-Moskova hattında sıcak temas!
Gaziantep'te yasağa uymayan 2 kişiye jandarmadan suçüstü yakalandı!
Gaziantep'te yasağa uymayan 2 kişiye jandarmadan suçüstü yakalandı!
Galatasaray'ın hocasına anjiyo
Galatasaray'ın hocasına anjiyo