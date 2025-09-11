Balkesir’de sulama krizi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çeltik üreticileri büyük bir sulama kriziyle karşı karşıya kaldı. Gönen Ovası'nda tarım yapan çiftçiler, parasını peşin ödedikleri halde suya erişemediklerini belirterek sadece saatlik su verilmesine tepki gösterdi.

Çeltik tarımının sürekli ve düzenli suya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan üreticiler, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ekili alanların yeterince sulanamadığını ifade etti. Yaşanan durumun ürünlerde ciddi verim kaybına yol açabileceğini belirten çiftçiler, geniş arazilerdeki tarlaların kuruma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

"Parayı peşin verdik ama suyu alamıyoruz" diyerek mağduriyetlerini dile getiren üreticiler, yetkililerden sorunun acilen çözülmesini istedi. Krizin devam etmesi halinde Gönen'de çeltik üretiminin ciddi zarar göreceği bildirildi.