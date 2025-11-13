Olay, saat 16.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 1780. Sokak'ta bulunan İsmail Y.'ye ait binanın ikinci katında meydana geldi. İki katlı binanın ikinci katındaki balkonun bir kısmı çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından iki katlı bina boşaltıldı. Binada yaşayan 6 kişi ise Gebze Belediyesi tarafından geçici konaklama merkezine yerleştirildi.