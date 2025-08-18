Balkon faciasında şoke eden gerçek! Usta yıllar önce uyarmış

Merkez Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evlerde, 2 katlı müstakil evin balkonu çökmesi sonucu biri 2 aylık bebek, biri 1,5 yaşlarında çocuk olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve vatandaşların yardımıyla beton bloğu altından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

Yaralıların yakını Veli Yeşilorman, ev sahibinin eniştesi olduğunu, namaz kılarken balkonun çöktüğünü ve ailesiyle beraber altında kaldığını söyledi.

"NİNE YOĞUN BAKIMDA"

"Mehmet, eşi, oğlu ve iki torunu. Birisi 1,5 yaşında, diğeri 2 aylık. Birisi taburcu edildi, en ufağı hastanede" diyen Yeşilorman, "Dede ve nenesi buradadır. Ninesi durumu pek iyi değil, yoğun bakımda. Girişimize de bırakmıyorlar. Dedesi ise ayağı kırılmış. Balkon, 3-4 sene önce ekstradan yapılmış. Kalıpçının dediğine göre, "mal sahibi böyle böyle yap" dediğini söyledi. Bu balkon çökecek, demiş hiçbir şey olmaz. Demiş çökecek, o da sen yap git demiş. Bağlantı yok, duvar delinip demir geçirilmiş. 2 tane de kolon vardı" dedi.