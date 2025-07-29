Balkon kapısı bir anda kapandı... Pencere gencin sonunu getirdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balkon kapısı bir anda kapandı... Pencere gencin sonunu getirdi!

Tekirdağ'da balkon kapısı kapanınca yan pencereden evine girmek isteyen 20 yaşındaki Kadir Can Yankovan, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Artan Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Kadir Can Yankovan, kapı kapanınca yan pencereden içeri girmek istedi.

Balkon kapısı bir anda kapandı... Pencere gencin sonunu getirdi!

Bu sırada dengesini kaybeden Yankovan, 5'inci kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Can Yankovan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Balkon kapısı bir anda kapandı... Pencere gencin sonunu getirdi!

Yankovan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yankovan'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, polisin incelemesi sürüyor.

Balkon kapısı bir anda kapandı... Pencere gencin sonunu getirdi!

Balkon kapısı bir anda kapandı... Pencere gencin sonunu getirdi!

Balkon kapısı bir anda kapandı... Pencere gencin sonunu getirdi!

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