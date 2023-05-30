Balkon manavı nasıl kurulur

Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, bitkileri yaprak biti ve örümceklerden korumak için arap sabunu ve baharat spreyi tarifi verdi. Tınmaz, “Arap sabunu spreyi ile bitkilerinizi böceklerden koruyabilirsiniz” dedi. Tınmaz balkonda minik bir manav kurma yöntemini de açıkladı. O yöntem şöyle:

“2 metrekarelik bir alana katlı şekilde 5 çilek, 2 biber, 6-7 soğan, 1 biberiye, 1 adaçayı, 5 marul, 1 domates, 1 fesleğen, 1 melisa, 1 kekik ile deneme yapabilirsiniz”

Yaprak zararlıları, yaprak biti, yaprak güveleri ve kirpik kanatlı böceklerden bitkileri koruyabilmek için arap sabunu spreyi tarifi veren Tınmaz o tarifi şöyle açıkladı:

“1 yemek kaşığı arap sabununu 1 litre suda seyrelterek daha sonra 9 litre suyla çoğaltabilirsiniz. Özellikle bitkinizin yaprak alt kısımları ve dallarına sıkıp böcekleri uzaklaştırabilirsiniz”



BAHARATLI SPREY TARİFİ



Beyazsinek, örümcek, tırtıl ve kulağakaçan böceğinden bitkileri korumak için de baharatlı sprey tarifi de veren Tınmaz, “1 tatlı kaşığı kırmızı acı pul biber ile 4 diş sarımsağı 1 litre suyun içinde bekletiyoruz. Ertesi gün bu karışımı doğrudan bitkilere sıkabilirsiniz” şeklinde konuştu.