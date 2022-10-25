25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Balkonda asılı çamaşırları çaldılar

Eskişehir’de bir evin balkonunda kuruması için asılı duran kıyafetlerin 2 hırsız tarafından çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:23
Takip Et

Balkonda asılı çamaşırları çaldılar

Balkonda asılı çamaşırları çaldılar
+
Aa
-

Olay, Eskişehir 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli, bir apartmanın ilk katında bulunan dairenin balkonunda kuruması için asılmış kıyafetleri hedef olarak belirledi.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, şüphelilerden birisi arkadaşına yardım ederek balkona uzanmasını sağladı. Arkadaşının yardımıyla balkona doğru uzanan şüpheli ise çamaşır ipinde asılı olan kıyafetleri çekerek aldı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda 2 şüpheli şahıs, kuruması için asılan 2 parça kıyafeti çalarak kaçtı. Apartmanın etrafındaki bahçenin duvarından atlayan şüpheliler gözden kayboldu.

Yaşadıkları olay karşısında şaşkına dönen apartman sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
1
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
2
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
3
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
4
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
5
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
6
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
7
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.