Balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü



Yangın, Edirne Kurtuluş Mahallesi 20106. Sokak’ta bulunan 9 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı bir binanın 1. kataki dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkonda bulunan kombiden çıktığı iddia edilen yangının büyümesiyle vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.