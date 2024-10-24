Balkondan atlayıp evden kaçtı, Belediye çalışanlarına yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balkondan atlayıp evden kaçtı, Belediye çalışanlarına yakalandı

Denizli'de balkondan atlayarak evden kaçan 4 yaşındaki çocuk, Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından fark edilerek ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden 4 yaşındaki M.S. isimli çocuk, anne babasının evde olmadığı, dedesi ve 3 kardeşiyle birlikte bulunduğu bir anda, henüz belirlenemeyen bir nedenle birinci kat balkonundan atlayarak evden kaçtı. Soğuk havaya rağmen üzerinde ceket olmadan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde koşan çocuğu fark eden Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli, çocuğu yakalayarak muhafaza altına aldı.

Mont giydirilerek üşümesi önlenen çocuğun kendisini tam olarak ifade edememesi üzerine, durum İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araştırması sonucu, evden kaçan çocuğun dedesine ulaşıldı. Ekip aracına bindirilen çocuk, ablasıyla birlikte bölgeye gelen dedesine teslim edildi.

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