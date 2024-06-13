Balkondan düşen 1.5 yaşındaki minik kız ağır yaralandı

Olay, saat 16.45 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın birinci katındaki dairede oyun oynayan 1.5 yaşındaki Berçem D., evin balkonuna çıktı.

Korkuluklardan sarkan minik kız, eksi 2'nci katta bulunan garaj kapısının önüne düştü. Olayı gören komşular çocuğa müdahale ederken, ihbar sonrası olayın yaşandığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan polis çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekiplerinin ağır yaralanan minik kıza yaptığı ilk müdahale sonrası çocuk özel bir hastaneye kaldırdı. Minik kızın 10 yıldır evli olan çiftin tek çocukları olduğu öğrenildi.

Ölüm tehlikesi bulunan çocuğun tedavisi devam ederken, ilgili makamlarca yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.