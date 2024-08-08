Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabataş ilçesinde balkondan beton zemine düşen 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Beylerli Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evlerinin balkonunda oyun oynayan 1,5 yaşındaki Taha Alp Kartal, ikinci kattaki evden beton zemine düştü.

Çevredekilerin yaptığı ihbar sonrası kazanın yaşandığı bölgeye sağlık ekipleri sevk yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren bebeğin babasının Tayfun Kartal isimli askeri personel olduğu ve Kars’ta görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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