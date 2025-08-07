Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir'de konutunun balkonundan düşen küçük çocuk tüm çabalara rağmen hayatta tutulamadı.

Vaka, Emek Mahallesi Kervan sokağındaki bir apartmanda meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre 4 yaşındaki yabancı kökenli Ömer N. adlı çocuk, ikamet ettikleri apartmanın 3. katındaki evinin mutfak balkonunda oynarken aniden aşağı düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Yakınlarının bildirimi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis görevlileri yönlendirildi. Ağır yaralanan çocuk önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından da detaylı inceleme ve tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere karşın kurtarılamayan küçük çocuk yaşamını yitirdi.

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