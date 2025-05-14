Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Nevşehir’de 4. kattaki evininin balkonundan düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö. adlı kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evininin balkonundan düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede balkondan düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İ.Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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