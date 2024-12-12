Balkondan düşerek can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balkondan düşerek can verdi

Bartın Kuyumcular Köyü’nde yaşayan Bartın Üniversite Bilgisayar işletmeni Oğuz Karamanoğlu, geceleyin çıktığı balkondan dengesini kaybederek yere düştü. Karamanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bartın'ın kuyumcular Köyü'de yaşayan Oğuz Karamanoğlu, gece 01:30 sıralarında çıktığı evinin balkonundan yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybede Oğuz Karamanoğlu'nun, dengesini kaybetmesi sonu yere düştüğü tahmin ediliyor.

Morga kaldırılan Karamanoğlu'nun cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Zonguldaklı olan Karamanoğlu'nun bir süre Zonguldak Adliyesi'nde, uzun süredir de Bartın Üniversitesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Basketbol ve hentbol sporlarına olan ilgisi ve katkılarıyla bilinen Karamanoğlu'nun vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra üniversite camiasında da hüzne neden oldu.

Bartın Üniversitesi tarafında, resmi web sitesinde, "Başımız sağ olsun" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli Oğuz Karamanoğlu'nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversitemize başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

KOZLU'DA DEFNEDİLECEK

Bartın'da hayatını kaybeden Oğuz Karamanoğlu için yarın Cuma namazına müteakip Zonguldak il merkezindeki Uzunmehmet camiinde cenaze namazı kılınacağı öğrenildi. Karamanoğlu'nun Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Askeritepe Mezarlığında defnedileceği duyuruldu.

Balkondan düşerek can verdi

Balkondan düşerek can verdi

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