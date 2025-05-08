Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Ünlü şarkıcının geride bıraktığı servet ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Ünlü şarkıcının geride bıraktığı servet ortaya çıktı

İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne 31 yaşında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Ünlü şarkıcının geride bıraktığı toplam servet ortaya çıktı.

İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

OTEL ODASINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Payne'in ölümünden sonra polis, otel odasında uyuşturucu maddesi ve hasar görmüş eşyalar buldu. Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı İletişim Direktörü Pablo Policicchio, Associated Press'e yaptığı açıklamada Payne'in "odasının balkonundan atladığını söyledi.

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YILDIZIN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

31 yaşındaki şarkıcı geride yaklaşık 24 milyon sterlin değerinde mülk ve eşya bıraktığı ortaya çıktı. One Direction üyesinin vasiyet bırakmadığı belirtilirken, hiç evlilik yapmayan şarkıcının 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

MİRASINI ONLAR YÖNETECEK

Payne'in iki yıldan fazla süredir aşk yaşadığı şarkıcı Cheryl ve avukat Richard Bray, Payne'in mirasının yöneticileri olarak atandı. İkili, Payne'in mirasını yönetecek ancak henüz sınırlı yetkileri var.

Miras belgeleri, mirasının toplam brüt değerinin 28,6 milyon sterlin olduğunu, ancak borçlar ve masraflar düşüldüğünde 24,3 milyon sterline düştüğünü gösteriyor.

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