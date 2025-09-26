Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış

Bir gün önce evine güvenlikli kapı taktıran Gül Tut, kendisini böyle çok güvende hissettiğini söylemiş. Güllü'nün mutlu, sevgi dolu bir insan olduğunu söyleyen Komşusu İsmet Helvacıoğlu da "Güllü çok yardımseverdi. Herkesin yardımına koşardı. Hatta olaydan önce apartmandaki hasta bir ağabeyimize yemeğin var mı diye sormuş. İntihar etmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

BİR GÜN ÖNCE ŞİFRELİ KAPI TAKTIRMIŞ

Ünlü şarkıcının, ölümünden bir gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Evine güvenlikli kapı taktıran Güllü'nün görüntülerde "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera ve fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz" dediği duyuluyor.

KOMŞUSU "İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Güllü'nün komşusu İsmet Helvacıoğlu sosyal medyadaki haberlerin kesinlikle yalan olduğunu Güllü'nün intihar etmesi mümkün olmadığını söyledi.

"İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı "diye konuştu.

Öte yandan Güllü'nün cenazesi Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapılmış. Yakınlarının ise cenazeyi defnedilmek üzere bugün alması beklendiği söylendi.

NE OLMUŞTU

"Kasımpaşalı Güllü" nün ölüm haberini oğlu sosyal medya üzerinden açıkladı. Güllü’nün hayatını nasıl kaybettiğini ise kızı anlattı. Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü, olaya ilişkin tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Sanat camiasını yasa boğan haberi oğlu şöyle paylaştı:

"ELİM BİR KAZA SONUCU”

Yapılan açıklamada; "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

EĞLENDİĞİ SIRADA DÜŞTÜ, TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" denildi.