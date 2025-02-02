Balkondan kıyafet çalan hırsız kameraya yakalandı

Kaynak: İHA

Aksaray’da mopedle bir apartmanın önüne gelen hırsız, zemin katın balkonuna uzanarak asılı kıyafetleri çaldı. O anlar anbean diğer apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ocak günü saat 19.05’te Aratol İstiklal Mahallesi 9418. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mopedle çöp toplayan bir şahıs, bir apartmanın zemin katındaki dairenin balkonunda bulunan kıyafetleri gözüne kestirdi. Boyunu aşan balkonu önce inceleyip, sonra uzanmak suretiyle balkondaki çamaşırlığa ulaşan şahıs, asılı kıyafetleri alarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar diğer apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahsın mopedle gelişi, inip çevreyi kontrol etmesi ve aracın kaputuna basıp balkona uzanarak kıyafetleri çalması yer alıyor.

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