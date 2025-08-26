Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş açıp kaçtıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan av tüfeğiyle havaya ateş açan O.K.'yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Milas’ta kanlı pusu! Kadın cinayeti çözüldüMilas’ta kanlı pusu! Kadın cinayeti çözüldü

Polisin geldiğini gören O.K., daha sonra evden çıktı ve koşmaya başladı. Polisin "dur" ihtarına uymayan O.K. havaya ateş açılması sonucu fazla uzaklaşmadan yakalandı. Gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır
Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır
Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor
Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı
3 bölge için uzmanlardan uyarı geldi!
3 bölge için uzmanlardan uyarı geldi!