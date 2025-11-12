Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki evinin balkonuna çıkan Bedrettin Ö., bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Balkondan zemine çakıldı - Resim : 1

Bedrettin Ö.'yü yerde gören ailesi, fenalık geçirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı b elirlenen Bedrettin Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.