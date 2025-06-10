Balkonunda mangal yapan kişiye ceza

Kaynak: İHA
Balkonunda mangal yapan kişiye ceza

Bolu'da bir apartmandan gelen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Balkonda mangal yaptığı belirlenen şahsa ceza kesildi.

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmandan gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangınla değil mangal yapan bir vatandaşla karşılaştı. Balkonunda mangal yapan şahsa 2 bin 935 lira para cezası kesildi.

ff.webpOlay, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, yangın çıktığını düşünerek durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangınla karşılaşmadı. Balkonda mangal yaptığı belirlenen bir vatandaşın dikkatsizliği nedeniyle yoğun duman oluştuğu ve bu nedenle yangın ihbarı yapıldığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, balkon mangalını söndürerek muhtemel bir tehlikenin önüne geçti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ise ilgili vatandaşa Kabahatler Kanunu ve Zabıta Emir-Yasaklar Yönetmeliği kapsamında 2 bin 935 lira idari para cezası uyguladı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaz aylarında artan bu tür vakalara karşı vatandaşları uyararak, balkon, çatı ve garaj gibi yerlerde ateş yakılmasının büyük risk oluşturduğunu hatırlattı.

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