Ballı su içmenin bilinmeyen faydaları

GAZ SORUNUNA BİREBİR



Bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununuza yardımcı oluyor. Bal gaz ile adeta anında savaşa girişiyor.

ALERJİ İLE SAVAŞIYOR



Bal, polenlere karşı vücudunuzu koruma altına alıyor. Ayrıca alerjiye olan hassasiyetinizi azaltmaya yardımcı oluyor.

ENERJİ VERİYOR



Bedeniniz susuz kaldığında insan kendini uyuşuk, tembel ve halsiz hisseder. O anlarda suyun içine biraz bal eklemeniz yeterli.



KİLO VERDİRİYOR



Ballı su kilo vermeye yardımcı oluyor. İçindeki şeker, doğal şeker kaynağı. Şekerli içecekler yerine ballı suyu tercih etmekte yarar var.



TOKSİNLERDEN ARINDIRIYOR

Ballı suyu düzenli olarak içildiğinde hastalıklara yol açan toksinlerle savaşıyor.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR



Bal bakterileri anında yok ediyor.İçindeki antioksidanlar ise kötü olan serbest radikallerle savaşıyor