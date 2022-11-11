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Ballı su içmenin bilinmeyen faydaları

Enerji deposu bal su ile karıştırılınca bir başka şifa kaynağına dönüşüyor. İşte o muhteşem iki besin maddesinin vücudumuza katkıları…

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:38
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Ballı su neye fayda sağlar?

Ballı su içmenin bilinmeyen faydaları
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GAZ SORUNUNA BİREBİR

Bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununuza yardımcı oluyor. Bal gaz ile adeta anında savaşa girişiyor.

ALERJİ İLE SAVAŞIYOR

Bal, polenlere karşı vücudunuzu koruma altına alıyor. Ayrıca alerjiye olan hassasiyetinizi azaltmaya yardımcı oluyor.

ENERJİ VERİYOR

Bedeniniz susuz kaldığında insan kendini uyuşuk, tembel ve halsiz hisseder. O anlarda suyun içine biraz bal eklemeniz yeterli.

KİLO VERDİRİYOR

Ballı su kilo vermeye yardımcı oluyor. İçindeki şeker, doğal şeker kaynağı. Şekerli içecekler yerine ballı suyu tercih etmekte yarar var.

TOKSİNLERDEN ARINDIRIYOR
Ballı suyu düzenli olarak içildiğinde hastalıklara yol açan toksinlerle savaşıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bal bakterileri anında yok ediyor.İçindeki antioksidanlar ise kötü olan serbest radikallerle savaşıyor

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